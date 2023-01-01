Djaboo هو مدير علاقات عملاء ممتاز وذكي يعمل على تحسين إنتاجية عملك. يمكنك إدارة مشاريعك وعملائك وفريق عملك المستقل ومدفوعاتك وإنشاء عقودك وفواتيرك تلقائيًا بسهولة في مكان واحد. يمنحك Djaboo وصولاً سريعًا وسهلاً إلى الوظائف التي تحتاجها لتطوير عملك. فهو يتضمن كل ما تحتاجه لإدارة عملك بكفاءة وسلام. دورك ! الميزات الأساسية لإنتاجيتك تقارير تلقائية عن جداول الوقت والدخل/النفقات. الحساب التلقائي للرسوم الخاصة بك. إدارة الانتقال إلى مستويات مختلفة من ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك. إدارة الاقتباس في الوقت الحقيقي. يتم إنشاء عقود خطوط أنابيب المبيعات تلقائيًا من معلومات العميل. الميزات الأساسية لإدارة المشاريع إدارة مهامك البسيطة والمعقدة من خلال إعداد التذكيرات. دردشة متكاملة تسمح لك بمناقشة المشاريع مع المتعاونين معك المشاركين. تخطيط المهام والأنشطة عبر التقويمات والجداول الزمنية وأجهزة تتبع الوقت ومخططات جانت أو كانبان أو القوائم. إدارة المستندات وجداول البيانات بالإضافة إلى قواعد المعرفة لمشاركتها مع المتعاونين معك. الميزات الأساسية لإدارة العملاء إضافة العملاء أو الاستيراد الجماعي لعملائك الحاليين. إدارة الفريق من خلال تحديد أدوارهم وإمكانية الوصول إلى التطبيق وأيضا عرض إجازات الجميع وحضورهم وأنشطتهم. يتيح لك المتجر تقديم حزم خدمات محددة مسبقًا. الفواتير التلقائية التي يتم إجراؤها بواسطة محررنا البديهي. التخصيص الكامل لتطبيقك إمكانية اختيار طريقة العرض: عرض القائمة وعرض الجدول وعرض التقويم وغير ذلك الكثير. أضف شعارك وخصص الألوان وأضف الخلفيات التي تريدها. قم بتخصيص مساحة العمل الرقمية الخاصة بك حيث ستتمكن من القيام بما يلي: اختر الميزات المختلفة التي تريد استخدامها. قم بتغيير الألوان لجعل المهام أكثر قابلية للتحديد. استخدم حالات مختلفة لتصنيف المهام واكتساب الكفاءة.

الموقع الإلكتروني: djaboo.com

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