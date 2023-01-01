WebCatalog
Dicer AI

Dicer AI

dicer.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dicer AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أول مساعد طيار للتسويق الرقمي في العالم، يوفر لك المسوق الرقمي الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع رؤى خارقة وخطوات تالية قابلة للتنفيذ لكسب المزيد من المال.

الموقع الإلكتروني: dicer.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dicer AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lebesgue

Lebesgue

lebesgue.io

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

Tesorio

Tesorio

tesorio.com

RhetorAI

RhetorAI

rhetorai.com

Electricity Map

Electricity Map

electricitymaps.com

ManyChat

ManyChat

manychat.com

MoneyLion

MoneyLion

moneylion.com

Air AI

Air AI

air.ai

StudyStream

StudyStream

studystream.live

Dynata Insights Platform

Dynata Insights Platform

dynata.com

iSpionage

iSpionage

ispionage.com

Useberry

Useberry

useberry.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية