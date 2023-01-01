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Air AI

Air AI

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الموقع الإلكتروني: air.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Air AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

100.000 مندوب مبيعات وخدمة عملاء بنقرة زر واحدة. نقدم لكم أول ذكاء اصطناعي في العالم يمكنه إجراء مكالمات هاتفية مدتها من 10 إلى 40 دقيقة تبدو وكأنها إنسان حقيقي، مع ذاكرة غير محدودة، واستدعاء مثالي، ويمكنه اتخاذ الإجراءات بشكل مستقل عبر أكثر من 5000 تطبيق. يمكنه القيام بالمهمة الكاملة للوكيل بدوام كامل دون الحاجة إلى التدريب أو الإدارة أو التحفيز. إنه يعمل فقط 24/7/365.

الموقع الإلكتروني: air.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Air AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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