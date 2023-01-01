100.000 مندوب مبيعات وخدمة عملاء بنقرة زر واحدة. نقدم لكم أول ذكاء اصطناعي في العالم يمكنه إجراء مكالمات هاتفية مدتها من 10 إلى 40 دقيقة تبدو وكأنها إنسان حقيقي، مع ذاكرة غير محدودة، واستدعاء مثالي، ويمكنه اتخاذ الإجراءات بشكل مستقل عبر أكثر من 5000 تطبيق. يمكنه القيام بالمهمة الكاملة للوكيل بدوام كامل دون الحاجة إلى التدريب أو الإدارة أو التحفيز. إنه يعمل فقط 24/7/365.

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