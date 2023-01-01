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Luther

Luther

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الموقع الإلكتروني: luther.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luther على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في Luther، نقوم ببناء الذكاء الاصطناعي الخاص بك للاحتفاظ والتعزيز والتذكر - لتعزيز ذاكرتك البشرية.

الموقع الإلكتروني: luther.ai

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