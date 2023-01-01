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Daum Mail

Daum Mail

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: daum.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daum Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: daum.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daum Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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