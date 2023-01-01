Daum Mail
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الموقع الإلكتروني: daum.net
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daum Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.
الموقع الإلكتروني: daum.net
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