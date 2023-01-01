يتراكم الغبار على الصدق المدفون، ظنًا منه أنه شعور لحظي ملتوي.<br>رومانسية الغد التي يؤجلها الجبناء كل يوم، مع رغبة أكبر في عدم خسارة بعضنا البعض من حب بعضنا البعض.

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