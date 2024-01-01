WebCatalog

DataReportive

DataReportive

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: datareportive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DataReportive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DataReportive هي أداة لإعداد التقارير لقواعد بيانات SQL الخاصة بك. قم بإنشاء تقارير بيانات قابلة للتخصيص وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى فريقك مباشرةً من قواعد البيانات الخاصة بك.

الفئات:

Productivity
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: datareportive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DataReportive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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