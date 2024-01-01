phData Toolkit
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الموقع الإلكتروني: toolkit.phdata.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من phData Toolkit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
مجموعة أدوات phData عبارة عن مجموعة من تطبيقات البيانات عالية الجودة لمساعدتك على ترحيل بياناتك والتحقق من صحتها وتحسينها وتأمينها. * أداة المستشار: يمكنك تحديد الفرص المتاحة لتحسين التكوين والأمان والأداء والكفاءة لبيئة Snowflake الخاصة بك بسرعة وسهولة. * أداة التوفير: إدارة دورات حياة موارد Snowflake - الإنشاء والتحديث والتدمير - باستخدام نهج مقولب لتوفير بنية معلومات جيدة التنظيم. * أداة الوصول: تصور وإعداد تقارير قويان يتيحان الوصول إلى بيانات Snowflake والتدقيق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. * أداة مصدر البيانات: أداة متعددة الأغراض تجمع البيانات الوصفية ومقاييس الملف الشخصي وتقارنها وتحللها وتعمل على أساسها. * ترجمة SQL: ترجمة SQL على الفور من لغة إلى أخرى، مما يلغي عملية تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء ويدوية للغاية. * أداة إنشاء البيانات: تجعل من السهل إنشاء بيانات تركيبية واقعية للاختبار والتطوير والعروض التوضيحية.
الموقع الإلكتروني: toolkit.phdata.io
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