phData Toolkit

مجموعة أدوات phData عبارة عن مجموعة من تطبيقات البيانات عالية الجودة لمساعدتك على ترحيل بياناتك والتحقق من صحتها وتحسينها وتأمينها. * أداة المستشار: يمكنك تحديد الفرص المتاحة لتحسين التكوين والأمان والأداء والكفاءة لبيئة Snowflake الخاصة بك بسرعة وسهولة. * أداة التوفير: إدارة دورات حياة موارد Snowflake - الإنشاء والتحديث والتدمير - باستخدام نهج مقولب لتوفير بنية معلومات جيدة التنظيم. * أداة الوصول: تصور وإعداد تقارير قويان يتيحان الوصول إلى بيانات Snowflake والتدقيق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. * أداة مصدر البيانات: أداة متعددة الأغراض تجمع البيانات الوصفية ومقاييس الملف الشخصي وتقارنها وتحللها وتعمل على أساسها. * ترجمة SQL: ترجمة SQL على الفور من لغة إلى أخرى، مما يلغي عملية تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء ويدوية للغاية. * أداة إنشاء البيانات: تجعل من السهل إنشاء بيانات تركيبية واقعية للاختبار والتطوير والعروض التوضيحية.

الموقع الإلكتروني: toolkit.phdata.io

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