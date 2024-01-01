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The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.

الموقع الإلكتروني: crowd2fund.com

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