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Costimize

Costimize

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الموقع الإلكتروني: costimize.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Costimize على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Costimize هو حل SaaS مؤسسي للحوكمة والإدارة المالية وتحسين التكلفة وإدارة الأصول والتحليلات والاستشارات وإعداد التقارير في Google Cloud.

الموقع الإلكتروني: costimize.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Costimize. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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