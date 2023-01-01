التطبيق الوحيد الذي يحتاجه كل مقاول لتتبع تقدم العمل والتواصل مع طاقمه. احصل على مساحة تخزين غير محدودة للصور وقوائم المهام وتقارير الصور بتنسيق PDF.

الموقع الإلكتروني: companycam.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CompanyCam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.