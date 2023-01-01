Finary هو مجتمع عبر الإنترنت للمستثمرين المتحمسين لمناقشة الأسهم مع الأصدقاء، واكتشاف مجتمعات جديدة، وإجراء عمليات تداول في السوق، كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: finary.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Finary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.