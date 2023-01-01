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Sphinx Mind

Sphinx Mind

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الموقع الإلكتروني: sphinxmind.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sphinx Mind على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتبسيط عملية التسويق باستخدام Sphinx Mind، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك. يمكنك التكامل مع الأنظمة الأساسية الرائدة والحصول على تقارير تلقائية وتحليلات ثاقبة وتحسين الأداء.

الموقع الإلكتروني: sphinxmind.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sphinx Mind. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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