ClientTether

تواصل فورًا مع العملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم من خلال جهودك التسويقية من خلال منصة أتمتة مشاركة المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM). أرسل رسالة نصية مخصصة، أو استقبل مكالمة هاتفية، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا أو حتى علبة كعك في غضون 29 ثانية، عندما تتلقى عميلاً محتملاً لتحقيق أقصى قدر من تحويل العملاء المحتملين. يحب عملاؤنا من أصحاب الامتياز أن يتمكنوا من ضمان متابعة العملاء المحتملين بنسبة 100% عبر شبكاتهم باستخدام منصتنا. قم بتحويل العملاء المتوقعين بسهولة من خلال تقنية المتابعة والجدولة الآلية لدينا. قم بجدولة المواعيد والمكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني لعملائك وفقًا للإطار الزمني والتكرار المطلوبين. تأكد أيضًا من أن فريقك يتابع باستمرار كل عرض أسعار، وكل فرصة ضائعة، وكل عميل محتمل تم تحويله. أنشئ علاقات طويلة الأمد واحتفظ بالعملاء من خلال برنامج الاحتفاظ الآلي الخاص بنا. تفاعل مع عملائك بأقل جهد منك. قم بجدولة رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والمكالمات وأرسل بطاقات بريدية مخصصة أو بطاقات شكر أو كعكات أو كرات جولف أو وسائط مادية أخرى لإنشاء إستراتيجية غنية ومتعددة القنوات للاحتفاظ وإعادة المشاركة. استخدم أدوات إدارة المقترحات المتكاملة الخاصة بنا لإنشاء مقترحات جميلة أو عروض أسعار سريعة. احصل على إشعارات عند فتحها، وعندما يستخدم عملاؤك أدوات التوقيع الإلكتروني الخاصة بنا للتوقيع على وظيفتك والموافقة عليها. قم بأتمتة إدارة المراجعة عبر الإنترنت للتأكد من تحسين سمعتك عبر الإنترنت باستخدام أداة إدارة السمعة الخاصة بنا أيضًا. تم تصميم منصتنا للخدمة المنزلية وامتيازات الخدمات والشركات الأخرى. تتيح بنية البيانات الخاصة بنا لأنظمة الامتياز نشر نظامنا الأساسي خارج الصندوق دون تخصيص كبير لتلبية احتياجاتهم. أصحاب الأعمال وأصحاب الامتياز على حد سواء يحبون خط أنابيبنا المرئي ولوحات المعلومات الديناميكية لدينا. تتبع ومراقبة النمو عبر تدفق العملاء المحتملين وإسنادهم وتقدم المبيعات والنشاط ومعدلات الإغلاق عبر الشركات متعددة المواقع أو متعددة الوحدات

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