قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.

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الموقع الإلكتروني: chatmeter.com

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