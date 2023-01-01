ckbk هي خدمة الاشتراك الرقمي النهائية للطهاة. يوفر تطبيق ckbk ذو الـ 5 نجوم إمكانية الوصول الكامل إلى مئات من أفضل كتب الطبخ، بما في ذلك أكثر من 120.000 وصفة. “إنه مثل Spotify لكتب الطبخ”. يعد اشتراك هدية ckbk الهدية المثالية لأي شخص يحب الطهي.

الموقع الإلكتروني: ckbk.com

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