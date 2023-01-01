يستخدم Chessable تقنيات التعلم المدعومة علميًا للمساعدة في تعزيز معدل الاحتفاظ لديك بنسبة تصل إلى 95%. لذا يمكنك أن تلعب الافتتاحية مثل الكتاب... واللعبة الوسطى مثل الساحر... واللعبة النهائية مثل الآلة.

الموقع الإلكتروني: chessable.com

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