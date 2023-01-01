Castor EDC

Castor هو نظام التقاط البيانات الإلكترونية (EDC) الأعلى تقييمًا. تعمل حلول EDC وeConsent وePRO وeCOA وDigital Enrollment وeSource وeTMF من Castor على تمكين الباحثين من التقاط البيانات ودمجها بسهولة من أي مصدر وتحقيق اللامركزية في تجاربهم.

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