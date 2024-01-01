Brightics AI

Brightics AI

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الموقع الإلكتروني: brightics.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brightics AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Brightics AI عبارة عن منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تقوم بجمع ومعالجة كميات هائلة من المعلومات المتفرقة لإجراء تحليل سريع وإنتاج صور مرئية سهلة الفهم من خلال الذكاء الاصطناعي.
الفئات:
Business
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: brightics.ai

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ServiceNow

ServiceNow

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Kili Technology

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Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

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