DataSquirrel AI

يوفر لك DataSquirrel الوقت والضغط والألم عند فهم البيانات، وإنشاء صور واضحة وتقارير لوحة المعلومات. تنظيف سيارة. التحليل التلقائي. التصور التلقائي. التكرار التلقائي. إنها: سريعة وسهلة وموجهة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وآمنة. DataSquirrel هي منصة ذكاء الأعمال للأفراد والفرق الذين يرغبون في فهم أي بيانات واتخاذ القرارات بشكل مستقل! لا توجد مهارات تقنية مطلوبة لاستخدامه أو للبدء. ما عليك سوى تحميل بياناتك والسماح لـ DataSquirrel بالقيام بالباقي! ✓ اكتشف احتياجات البيانات التلقائية عن طريق تحميل أي بيانات ✓ التنظيف التلقائي للتأكد من دقتها ✓ اكتشاف الأنماط باستخدام التحليل المقترح بواسطة الذكاء الاصطناعي ✓ لا مزيد من VLookup! دمج البيانات بنقرة واحدة ✓ تخصيص العناصر المرئية كما تريد ✓ تنزيل الملفات المنظفة وتقارير لوحة المعلومات ✓ المشاركة/التعاون دون تسجيل الدخول

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