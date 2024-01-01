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Botsify

Botsify

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الموقع الإلكتروني: botsify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botsify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة في الأعمال والتعليم والواجهة البشرية باستخدام أي أداة تقنية. نقوم بأتمتة المحادثات/حالات الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص الآن إجراء محادثة/عرض على الكمبيوتر/تلقي التعليمات من الشخص عبر الشاشة. نحن نبتكر في مهمتنا أن نكون الأفضل ونقدم عروضًا صوتية جديدة أيضًا!

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: botsify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botsify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Ideta

Ideta

ideta.io

OmeTV

OmeTV

ome.tv

MasterClass

MasterClass

masterclass.com

Al Query

Al Query

aiquery.co

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