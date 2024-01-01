Botsify عبارة عن منصة للأشخاص والشركات لإنشاء Chatbots الذكية الخاصة بهم دون معرفة كيفية البرمجة. يعرف الأشخاص أنفسهم أعمالهم أفضل من أي شخص آخر، وباعتبارهم خبراء في حالات الأعمال، يمكنهم أتمتة المهام مثل الأسئلة الشائعة ودعم العملاء وملء نموذج وجمع البيانات من الأشخاص. نحن نهدف إلى تغيير المحادثة في الأعمال والتعليم والواجهة البشرية باستخدام أي أداة تقنية. نقوم بأتمتة المحادثات/حالات الاستخدام بحيث يمكن لأي شخص الآن إجراء محادثة/عرض على الكمبيوتر/تلقي التعليمات من الشخص عبر الشاشة. نحن نبتكر في مهمتنا أن نكون الأفضل ونقدم عروضًا صوتية جديدة أيضًا!

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الموقع الإلكتروني: botsify.com

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