WebCatalog
Kambeo

Kambeo

kambeo.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kambeo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة للتأثير الاجتماعي تربط بين القضية والمجتمع والتجارة من خلال الجمع بين المنظمات غير الربحية والشركات والأشخاص الذين يدعمونها.

الموقع الإلكتروني: kambeo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kambeo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Meetsy

Meetsy

meetsy.io

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

ShiftPlane

ShiftPlane

shiftplane.app

ToneDen

ToneDen

toneden.io

Dikalo

Dikalo

about.dklo.co

EventConnect

EventConnect

eventconnect.io

PublicSq.

PublicSq.

publicsq.com

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Gusto

Gusto

gusto.com

Evite

Evite

evite.com

Smartcat

Smartcat


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية