WebCatalog
PublicSq.

PublicSq.

publicsq.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PublicSq. على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ربط الأمريكيين المحبين للحرية بالمجتمع + الشركات التي تشاركهم قيمهم. PublicSq. هي عبارة عن منصة تربط المحافظين بالأفراد ذوي التفكير المماثل في مجتمعاتهم المحلية، ومعلومات موثوقة قائمة على الموضوع، والشركات التي تشاركهم قيمهم.

الموقع الإلكتروني: publicsq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PublicSq.. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Roomkey

Roomkey

roomkey.co

Tron Live Club

Tron Live Club

tronlive.club

PromptStacks

PromptStacks

promptstacks.com

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Gold Comet

Gold Comet

goldcomet.com

InterNations

InterNations

internations.org

Dashboard

Dashboard

community.com

Crowdfunder UK

Crowdfunder UK

crowdfunder.co.uk

Playsee

Playsee

playsee.co

WeGoLook

WeGoLook

wegolook.com

Instawork

Instawork

instawork.com

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية