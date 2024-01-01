ShoppingGives

ShoppingGives

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shoppinggives.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShoppingGives على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Connecting Cause with Commerce. Thousands of businesses of all sizes – from DTC retailers to Enterprise brands – use ShoppingGives to launch, scale, and optimize their charitable giving strategies.

الموقع الإلكتروني: shoppinggives.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShoppingGives. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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