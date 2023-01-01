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Howspace

Howspace

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الموقع الإلكتروني: howspace.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Howspace على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأثير. تعتبر Howspace مثالية لـ: - التعاون عن بعد والمختلط وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والفعاليات - برامج التدريب - إعداد الموظفين وتطويرهم - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكات والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير ! معرض النماذج: يمكنك الآن بدء مشروعك التعاوني باستخدام أي من قوالب مجتمعنا!

الموقع الإلكتروني: howspace.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Howspace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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