Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأثير. تعتبر Howspace مثالية لـ: - التعاون عن بعد والمختلط وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والفعاليات - برامج التدريب - إعداد الموظفين وتطويرهم - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكات والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير ! معرض النماذج: يمكنك الآن بدء مشروعك التعاوني باستخدام أي من قوالب مجتمعنا!

الموقع الإلكتروني: howspace.com

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