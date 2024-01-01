يمكن استخدام BluBil للتحكم في النفقات والإيصالات للأغراض الشخصية والعائلية والشركات. من الممكن إنشاء عدد غير محدود من المجموعات، والتي ستدير التدفق النقدي في الأسرة، في الشركة، بين الأصدقاء، خلال رحلة مشتركة ولأي أغراض أخرى. من السهل إنشاء مجموعة وإضافتها إلى موظفيها الذين يحصلون على بدل ونفقات السفر ونفقات الترفيه. الآن التدفق النقدي واضح. مراقبة ببساطة وبسرعة. أضف الإنفاق والدخل بكل بساطة، ولن "ينسى" موظفوك إصلاحهما بسبب صعوبة الواجهة. تحديد الحقوق الفردية للموظفين العاديين ورؤساء الأقسام. تفويض السلطة، ولكن مع الاحتفاظ بالثقة الكاملة في السيطرة على ما يحدث. سيكون التدفق النقدي للمجموعة أمام أعينك بالكامل، ولكن فقط إذا كان لديك الحقوق الكافية. تتبع حركة الأموال بين الموظفين.

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