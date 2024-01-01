BluBil

BluBil

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الموقع الإلكتروني: blubil.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BluBil على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكن استخدام BluBil للتحكم في النفقات والإيصالات للأغراض الشخصية والعائلية والشركات. من الممكن إنشاء عدد غير محدود من المجموعات، والتي ستدير التدفق النقدي في الأسرة، في الشركة، بين الأصدقاء، خلال رحلة مشتركة ولأي أغراض أخرى. من السهل إنشاء مجموعة وإضافتها إلى موظفيها الذين يحصلون على بدل ونفقات السفر ونفقات الترفيه. الآن التدفق النقدي واضح. مراقبة ببساطة وبسرعة. أضف الإنفاق والدخل بكل بساطة، ولن "ينسى" موظفوك إصلاحهما بسبب صعوبة الواجهة. تحديد الحقوق الفردية للموظفين العاديين ورؤساء الأقسام. تفويض السلطة، ولكن مع الاحتفاظ بالثقة الكاملة في السيطرة على ما يحدث. سيكون التدفق النقدي للمجموعة أمام أعينك بالكامل، ولكن فقط إذا كان لديك الحقوق الكافية. تتبع حركة الأموال بين الموظفين.

الموقع الإلكتروني: blubil.com

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