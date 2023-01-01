WebCatalog
Beneylu School

Beneylu School

beneylu.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Beneylu School على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الفصول الدراسية الرقمية لطلاب المدارس الابتدائية، مع أفضل التطبيقات للعمل بشكل جيد. مساحة العمل الرقمية الأكثر شعبية في المدارس الابتدائية

الموقع الإلكتروني: beneylu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Beneylu School. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

ManoMano

ManoMano

manomano.com

ADN

ADN

animedigitalnetwork.fr

Octobre Éditions

Octobre Éditions

octobre-editions.com

Culture Quizz

Culture Quizz

culturequizz.com

eBuyClub

eBuyClub

ebuyclub.com

NA-KD

NA-KD

na-kd.fr

The Bradery

The Bradery

thebradery.com

Navi

Navi

navi.education

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Brico Privé

Brico Privé

bricoprive.com

Toutelatele

Toutelatele

toutelatele.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية