بدائل - Azalea Health

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية يوفر أدوات لتحديد المواعيد، الفوترة، الرعاية الصحية عن بُعد، وإدارة وثائق العملاء.
Whereby
whereby.com
حيث هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة من المتصفح دون تنزيلات، ويقدم ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.
Doxy.me
doxy.me
Doxy.me هو تطبيق يتيح الاستشارات عن بُعد للمتخصصين في الرعاية الصحية، مع تكامل مع أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية.
Doctolib
doctolib.fr
تطبيق Doctolib يسهل حجز المواعيد مع الأطباء والمهنيين الصحيين بسرعة وسهولة عبر الإنترنت.
iPlum
iplum.com
iPlum هو تطبيق يوفر خط هاتف منفصل للمحترفين مع ميزات الاتصال النصي والأمان، ويتوافق مع معايير HIPAA للأطباء وموظفي القطاعات المالية والقانونية.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD هو تطبيق لإدارة الممارسات الطبية، يوفر سجلات صحية إلكترونية، جدولة، تذكيرات، وتواصل مع المرضى في سحابة موحدة.
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ تطبيق لإدارة نماذج دخول المرضى وجدولة المواعيد، بالإضافة إلى توفير منصات آمنة لتخزين البيانات والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية.
Spruce Health
sprucehealth.com
تطبيق Spruce Health يسهل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، ويشمل ميزات مثل الرسائل الآمنة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
Valant
valant.io
Valant هو تطبيق لإدارة السجلات الصحية الإلكترونية مصمم لتحسين رعاية الصحة السلوكية، يسهل توثيق المعلومات وإدارة الممارسات وتأمين المدفوعات.
Tebra
tebra.com
تطبيق Tebra هو منصة لإدارة الممارسات الطبية المستقلة، توفر سجلات صحية إلكترونية، إدارة الفواتير، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
Practice Fusion
practicefusion.com
تطبيق Practice Fusion هو منصة سجلات صحية إلكترونية سحابية تتيح للأطباء والمرضى إدارة الرعاية الصحية بفعالية وتوفير بيانات آمنة.
CollaborateMD
collaboratemd.com
تساعد تطبيق CollaborateMD مقدمي الرعاية الصحية في إدارة الفواتير، وتحسين سير العمل، وتتبع المطالبات، وجدولة المواعيد، وتقديم مطالبات إلكترونية.
Weave
getweave.com
تجمع تطبيق Weave بين نظام هاتف متقدم ومجموعة من أدوات النمو على منصة واحدة، مما يسهل الوصول إلى المرضى الجدد وزيادة الإيرادات.
OhMD
ohmd.com
OHMD هو تطبيق يتيح التواصل السهل بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى عبر الرسائل النصية، مع ميزات مثل تذكيرات المواعيد والتحديثات.
Practice Better
practicebetter.io
تطبيق الممارسة الأفضل يُسهّل إدارة ممارسات الصحة والعافية من خلال أدوات لإدارة العملاء، الجدولة، والتواصل، مما يُحسن الكفاءة والدعم للعملاء.
DrChrono
drchrono.com
تطبيق DrChrono يقدم سجلات صحية إلكترونية وفوترة طبية، مع ميزات للمرضى مثل الجدولة والتواصل، ويتيح لمقدمي الرعاية الصحية إدارة المعلومات بكفاءة.
TheraNest
theranest.com
TheraNest هو برنامج لإدارة الممارسات الصحية العقلية، يوفر أدوات للجدولة، الفواتير، والتوثيق، ويدعم الرعاية عن بُعد وتحسين تجربة العملاء.
Jane
jane.app
جين هي منصة لإدارة الصحة والرفاهية توفر أدوات للجدولة والفواتير وإدارة مرضى، مع دعم للحجز عبر الإنترنت والاتصالات والتقارير السريرية.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach هو نظام إدارة سجلات طبية إلكترونية وشؤون ممارسة يساعد مقدمي الرعاية في إدارة البيانات والجدولة والفواتير لرعاية المصابين بالتوحد والاحتياجات الخاصة.
Medesk
medesk.net
Medesk هو برنامج سحابي لإدارة العيادات، يسهل جدولة المواعيد، الفوترة، والتطبيب عن بُعد لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
Clinicea
clinicea.com
تطبيق Clinicea هو منصة إدارة عيادات متطورة تُستخدم في أكثر من 20 تخصصًا، تهدف لتسهيل إدارة العيادات والمستشفيات.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
تطبيق Rectangle Health يبسط إدارة العمليات المالية والإدارية للرعاية الصحية، مما يساعد الممارسات على تحسين الكفاءة وزيادة مدفوعات المرضى.
TrialHub
trialhub.com
TrialHub هو تطبيق يساعد في تصميم الأبحاث السريرية وتحديد المواقع المناسبة وتقديم بيانات لصالح المرضى والتجارب السريرية.
QGenda
qgenda.com
تطبيق QGenda يسهل جدولة وإدارة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، مع إدارة فعالة للموارد وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة جدولة المهام.
Healthie
legion.health
Healthie هو تطبيق إدارة الرعاية الصحية يقدم نظام سجلات طبية إلكترونية، جدولة، تواصل آمن، وتحليلات لتحسين رعاية المرضى.
Maple
getmaple.ca
تقدم تطبيق مابل رعاية صحية افتراضية على مدار الساعة، حيث يمكن للمرضى الوصول إلى أطباء مرخصين كنديين بكل سهولة ودون انتظار طويل.
iClinic
iclinic.com.br
تطبيق ICLINIC هو نظام إدارة شامل لمقدمي الرعاية الصحية يمكّن من إدارة سجلات المرضى والتواصل الداخلي بكفاءة.
Carepatron
carepatron.com
Carepatron هي منصة شاملة لإدارة الرعاية الصحية، تدعم جدولة المواعيد وإدارة سجلات المرضى والتواصل بين مقدمي الرعاية.
Teladoc
teladochealth.com
تطبيق Teladoc يقدم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، بما في ذلك الاستشارات الطبية والدعم النفسي، ويسمح بالتواصل مع المتخصصين من أي مكان.
WebPT
webpt.com
WebPT هو تطبيق لإدارة ممارسات العلاج الطبيعي، يوفر أدوات للتوثيق، الجدولة، والفواتير، ويساعد في تحسين رعاية المرضى وكفاءة العمل.
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