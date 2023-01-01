قم بتخزين وعرض ومشاركة ملفات التصميم الخاصة بك. يجمع Autodesk Drive بيانات التصميم الخاصة بك معًا في السحابة. لقد تم الآن إيقاف A360 Drive، استخدم Autodesk Drive الجديد.

الموقع الإلكتروني: drive.autodesk.com

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