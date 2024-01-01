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Atlas عبارة عن أداة شاملة لدعم العملاء تساعدك على تحويل فريق دعم العملاء لديك من مركز تكلفة إلى محرك لابتكار المنتجات. نحن نجمع المعلومات الأساسية من رحلة عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من تقديم استجابات أسرع وأكثر فعالية ويمكنك تحليل احتياجات عملائك الشاملة والتعلم منها.

الموقع الإلكتروني: atlas.so

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