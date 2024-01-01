Atlas SO
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الموقع الإلكتروني: atlas.so
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Atlas SO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Atlas عبارة عن أداة شاملة لدعم العملاء تساعدك على تحويل فريق دعم العملاء لديك من مركز تكلفة إلى محرك لابتكار المنتجات. نحن نجمع المعلومات الأساسية من رحلة عملائك في مكان واحد حتى تتمكن من تقديم استجابات أسرع وأكثر فعالية ويمكنك تحليل احتياجات عملائك الشاملة والتعلم منها.
الموقع الإلكتروني: atlas.so
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