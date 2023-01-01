تتمثل مهمة Trek Medics في منح كل مجتمع حول العالم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المنقذة للحياة. تقوم شركة Trek Medics International بتطوير تقنيات متنقلة مبتكرة لضمان قدرة المجتمعات على إرسال المستجيب المناسب إلى الموقع المناسب في الوقت المناسب. نقوم بذلك في المقام الأول من خلال Beacon، وهو حل إرسال موثوق به وفعال من حيث التكلفة للمؤسسات المستجيبة.

الموقع الإلكتروني: trekmedics.org

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