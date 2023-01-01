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Trek Medics International

Trek Medics International

trekmedics.org

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تتمثل مهمة Trek Medics في منح كل مجتمع حول العالم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المنقذة للحياة. تقوم شركة Trek Medics International بتطوير تقنيات متنقلة مبتكرة لضمان قدرة المجتمعات على إرسال المستجيب المناسب إلى الموقع المناسب في الوقت المناسب. نقوم بذلك في المقام الأول من خلال Beacon، وهو حل إرسال موثوق به وفعال من حيث التكلفة للمؤسسات المستجيبة.

الموقع الإلكتروني: trekmedics.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trek Medics International. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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