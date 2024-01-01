Anaxago

Anaxago

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الموقع الإلكتروني: anaxago.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anaxago على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجمع Anaxago المستثمرين الذين يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار وفرص استثمارية فريدة في العقارات والشركات الناشئة. تساهم Anaxago في تطوير نموذج مالي يساعد الاقتصاد على منح الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى أعمال الغد. ومن خلال تخصيص جزء من مدخراتهم لتمويل الشركات الناشئة، يشارك المجتمع في تنمية الاقتصاد والابتكار وفرص العمل.
الفئات:
Finance
مقدمو تمويل الأعمال الآخرون

الموقع الإلكتروني: anaxago.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anaxago. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Vouch

Vouch

vouch.us

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

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