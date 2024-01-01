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يجمع Anaxago المستثمرين الذين يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار وفرص استثمارية فريدة في العقارات والشركات الناشئة. تساهم Anaxago في تطوير نموذج مالي يساعد الاقتصاد على منح الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى أعمال الغد. ومن خلال تخصيص جزء من مدخراتهم لتمويل الشركات الناشئة، يشارك المجتمع في تنمية الاقتصاد والابتكار وفرص العمل.

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