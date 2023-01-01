Exponential DeFi

Exponential عبارة عن منصة استثمارية تسهل اكتشاف فرص عوائد التمويل اللامركزي وتقييمها والاستثمار فيها.

الموقع الإلكتروني: exponential.fi

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