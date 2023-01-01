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Capital.com

Capital.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمتع بالتداول عبر الإنترنت كما لم يحدث من قبل. مع تطبيق Capital.com، يمكنك اكتشاف فرص الاستثمار في الأسواق المالية الرائدة.

الموقع الإلكتروني: capital.com

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