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Act!

Act!

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الموقع الإلكتروني: act.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Act! على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمثل! هي المزود الرائد لحلول إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق الشاملة التي تمكن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من التسويق بشكل أفضل وبيع المزيد وإنشاء عملاء مدى الحياة.

الموقع الإلكتروني: act.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Act!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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