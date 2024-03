RAEK is a marketing automation tool that allows you to collect, organize, and utilize your first-party customer data in your marketing channels. Built for small to midsize ecommerce and web-based businesses.

