تأسست الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة في عام 1947 لتعزيز والحفاظ على معايير الجودة العالية لطب الأسرة، وهي فرع من الممارس العام الكلاسيكي. يقع مقرها الرئيسي في ليوود، كانساس.

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