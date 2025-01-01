替代項 - ZIGPOLL

Coda
coda.io
Coda是一款雲端文檔編輯器，結合文檔、電子表格和數據庫功能，支持協作編輯和多種第三方集成。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Typeform
typeform.com
Typeform是一種無代碼的交互式表單和調查工具，旨在創建引人入勝的用戶體驗，並支持數據收集和分析。
UserTesting
usertesting.com
UserTesting 是一個幫助企業從用戶那裡獲取見解的應用，通過用戶行為觀察和反饋來改進產品開發和用戶體驗。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Zoho Survey
zoho.com
Zoho調查是一款在線調查工具，幫助企業免費創建調查以收集客戶、員工及其他利益相關者的反饋和數據。
Tally
tally.so
Tally是一個免費的表單建立工具，允許用戶無限創建表單、收集回應，並提供多種進階功能，例如支付收集和計算。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Doodle
doodle.com
Doodle是一款線上調度應用，幫助用戶簡化會議和約會的協調，支持自定義頁面及多種外部應用整合。
Textline
textline.com
Textline是一個安全的商業短信平台，支持企業與客戶進行雙向交流，增強客戶服務和團隊協作。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey是一款調查與反饋管理工具，幫助用戶創建、發佈和分析調查，收集意見並提煉有意義的見解。
TWIPLA
twipla.com
TWIPLA是一個網頁分析平台，提供訪客行為分析工具，如熱圖、會話記錄和轉換渠道，專注於用戶隱私並遵守數據保護法。
Spark Chart
sparkchart.com
Spark Chart是一款強大的調查軟體，支援各種專業調查的創建與部署，提供即時報告及專家支持，幫助業務決策。
forms.app
forms.app
forms.app是一款在線表單和調查工具，幫助用戶在不需要編碼的情況下輕鬆創建和管理各類表單。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI是一個基於人工智能的品牌管理平台，幫助營銷人員制定品牌策略、測試創意資產及實時監控品牌表現。
Respondent Participant
respondent.io
Respondent Participant是一個即時市場平台，用於全球範圍內尋找和安排研究訪談，適合進行銷售研究、競爭研究等。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro是一款全功能的在線調查軟件，提供調查創建、發佈和數據分析的工具，支持離線數據收集和多渠道反饋。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo是一個多功能平台，使用戶能夠在一個地方創建問卷、網頁應用和門戶，方便數據收集和管理。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。
Formstack
formstack.com
Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。
Customerly
customerly.io
Customerly是一個客戶服務和營銷自動化平台，提供即時聊天、幫助台和CRM功能，以增強客戶關係和簡化溝通。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。
Wufoo
wufoo.com
Wufoo是一款線上表單建構工具，幫助用戶創建和管理各類表單，如聯繫表單、調查表和付款表單，並支持數據收集和交易。
Experience.com
experience.com
Experience.com 提供 AI 驅動的在線聲譽、評論及存在管理解決方案，幫助企業提升在線形象與客戶互動。