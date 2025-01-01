替代項 - ZIGPOLL

Coda

Coda

coda.io

Coda是一款雲端文檔編輯器，結合文檔、電子表格和數據庫功能，支持協作編輯和多種第三方集成。

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform是一種無代碼的交互式表單和調查工具，旨在創建引人入勝的用戶體驗，並支持數據收集和分析。

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting 是一個幫助企業從用戶那裡獲取見解的應用，通過用戶行為觀察和反饋來改進產品開發和用戶體驗。

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar是用戶行為分析工具，通過熱圖、會話記錄和調查分析網站使用情況，幫助企業改善客戶體驗。

Visme

Visme

visme.co

Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Zoho調查是一款在線調查工具，幫助企業免費創建調查以收集客戶、員工及其他利益相關者的反饋和數據。

Tally

Tally

tally.so

Tally是一個免費的表單建立工具，允許用戶無限創建表單、收集回應，並提供多種進階功能，例如支付收集和計算。

Personio

Personio

personio.de

Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。

Doodle

Doodle

doodle.com

Doodle是一款線上調度應用，幫助用戶簡化會議和約會的協調，支持自定義頁面及多種外部應用整合。

Textline

Textline

textline.com

Textline是一個安全的商業短信平台，支持企業與客戶進行雙向交流，增強客戶服務和團隊協作。

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkey是一款調查與反饋管理工具，幫助用戶創建、發佈和分析調查，收集意見並提煉有意義的見解。

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

TWIPLA是一個網頁分析平台，提供訪客行為分析工具，如熱圖、會話記錄和轉換渠道，專注於用戶隱私並遵守數據保護法。

Spark Chart

Spark Chart

sparkchart.com

Spark Chart是一款強大的調查軟體，支援各種專業調查的創建與部署，提供即時報告及專家支持，幫助業務決策。

forms.app

forms.app

forms.app

forms.app是一款在線表單和調查工具，幫助用戶在不需要編碼的情況下輕鬆創建和管理各類表單。

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI是一個基於人工智能的品牌管理平台，幫助營銷人員制定品牌策略、測試創意資產及實時監控品牌表現。

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Respondent Participant是一個即時市場平台，用於全球範圍內尋找和安排研究訪談，適合進行銷售研究、競爭研究等。

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro是一款全功能的在線調查軟件，提供調查創建、發佈和數據分析的工具，支持離線數據收集和多渠道反饋。

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo是一個多功能平台，使用戶能夠在一個地方創建問卷、網頁應用和門戶，方便數據收集和管理。

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer是一個全方位的行銷自動化平台，提供電子郵件行銷、活動管理、調查、著陸頁和行動行銷等工具。

Formstack

Formstack

formstack.com

Formstack是一個雲端解決方案，幫助企業自動化數據收集過程，支持創建數位表單、進行調查和收集付款等功能。

Customerly

Customerly

customerly.io

Customerly是一個客戶服務和營銷自動化平台，提供即時聊天、幫助台和CRM功能，以增強客戶關係和簡化溝通。

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs是一個SaaS應用，提供培訓、測驗、調查和客戶關係管理工具，幫助組織提升學習和客戶滿意度。

Wufoo

Wufoo

wufoo.com

Wufoo是一款線上表單建構工具，幫助用戶創建和管理各類表單，如聯繫表單、調查表和付款表單，並支持數據收集和交易。

Experience.com

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Experience.com 提供 AI 驅動的在線聲譽、評論及存在管理解決方案，幫助企業提升在線形象與客戶互動。

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