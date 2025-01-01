替代項 - The Muse

Indeed
indeed.com
確實是一個求職應用程式，幫助用戶搜索工作機會，直接上傳簡歷並申請職位，支持求職者與雇主之間的連接。
Naukiri
naukri.com
Naukri是一個求職平台，幫助用戶與各行業的雇主聯繫，搜尋並申請工作機會，提供簡歷上傳與職業建議等功能。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor是一個求職平台，讓用戶匿名查看公司評價、工資數據及求職資訊，以幫助找到適合的工作。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter是一個在線招聘平台，幫助雇主管理求職者申請，並為求職者提供職位搜索與申請功能。
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款雲端招聘管理系統，提供申請人跟蹤及客戶關係管理功能，以簡化招聘流程。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人員應用程式幫助用戶隨時隨地管理招聘過程，快速聯繫候選人，搜索合適人才，並管理候選管道。
Monster
monster.com
Monster是一個求職平台，幫助用戶搜尋工作機會、獲取職業建議及進行簡歷建設。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
HireVue
hirevue.com
HireVue是一個全面的人才招聘平台，提供視頻面試、評估工具及AI聊天機器人，旨在簡化招聘過程並增加效率。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（前身為AngelList Talent）是一個美國網站，幫助創業公司、天使投資者及尋找創業工作的求職者連結。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
Manatal
manatal.com
Manatal是一款招聘軟體，旨在簡化招聘流程，提供自動化工作流程、候選人數據管理及合規工具，幫助企業更高效地招聘。
Job Today
jobtoday.com
今天的工作是求職平台，幫助用戶快速找到和申請職位，並為雇主提供招聘管理工具。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
TextUs
textus.com
TextUs是一個通信平台，幫助招聘人員和銷售人員通過有效的短信互動提高客戶參與度和轉換率。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Otta
otta.com
Otta是一個求職平台，幫助用戶找到適合的工作，提供職位描述、公司資訊和職業發展資源。
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
Hubstaff Talent是一個免費平台，幫助企業在全球範圍內尋找遠程自由職業者和代理機構，無需中介和手續費。
Dice
dice.com
DICE是一個專為技術行業設計的求職平台，用戶可搜尋技術職缺、獲取求職建議及與雇主直接聯繫。
Talent.com
talent.com
Talent.com 應用程序提供企業招聘解決方案，幫助快速找到合適的人才，滿足招聘需求，並提供量身定制的候選人搜索策略。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
Glider AI
glider.ai
Glider AI是一個技能智能平台，提供虛擬評估和面試工具，幫助組織有效評估和僱用候選人。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob是一個簡易的找工作應用，幫助用戶尋找兼職與全職工作，並提供靈活的排班選擇和職業建議。
InfoJobs
infojobs.net
InfoJobs 是一個求職平台，幫助求職者瀏覽與其技能相匹配的工作機會，並方便地申請職位。