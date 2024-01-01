視覺化配置軟體 - 最受歡迎的應用程式

視覺化配置軟體通常稱為視覺化產品配置器，它向銷售代表提供根據客戶選擇的功能客製化的產品的視覺化表示。這些視覺化與預先定義的配置模型相關聯，確保在功能、技術、業務或預算限制內僅產生實用的配置。許多工具使銷售代表和客戶能夠動態添加或刪除功能，並透過視覺表示及時即時反映這些變化。
提議新的應用程式
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
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Kickflip 透過出色的產品客製化體驗增強客戶的創造力，提高他們的參與度並提高轉換率。具有所有客製化產品選項和變體的可視化產品定制器。 Kickflip 產品客製化器可讓您的客戶以出色的產品建構器體驗為自訂產品添加色彩變體、文字、圖像或任何組件選項。產品個人化的即時預覽顯示在多個視圖中，以幫助視覺化您可能提供的無限產品變體。使用 Kickflip 用戶友好的自訂器以最簡單的方式進行複雜的客製化。主要功能： 高品質預覽：包含多個角度的即時產品預覽 動態定價：當客戶進行自訂選擇時即時更新定價 即時著色：在產品的可自訂區域動態應用顏色 多組件產品：新增/刪除零件產品並查看組合產品捆綁包：創建視覺...
Phasio
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為您的製造客戶提供紅地毯體驗 透過產品設計和生產訂單的無摩擦溝通，為每位客戶提供個人化體驗。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Zakeke
zakeke.com
最靈活、最完整的視覺商務平台。 透過即時 2D、3D、AR 和虛擬試穿定制，將您的商店打造為非凡的客戶體驗。
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite 是一款基於雲端的端到端醫療計費、收入週期管理、電子健康記錄軟體、實踐入口網站和實踐行銷 CRM 軟體。
Brikl
brikl.com
Brikl 是全球領先的 MicroStore 和團隊商店技術。 15 分鐘內即可開設商店，並將節省的時間用於發展您的業務。 Brikl 的裝飾和 3D 視覺化工具允許設計人員將平面圖像和手動編輯替換為佔位符和設計自動化，從而簡化了複雜性。供應商整合可確保透明度和易於管理，從而擺脫混亂，以實現控制。 Brikl 的轉換促進功能正在幫助供應商、客製化、促銷、運動服和工作服企業在全球擴展、發展和創造更好的產品。
Expivi
expivi.com
無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內...
In Mind Cloud
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