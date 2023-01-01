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使用 Web 應用程式

網站： expivi.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Expivi」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內！您的客戶掃描周圍環境，將產品放入其中，然後可以立即查看產品。

網站： expivi.com

免責聲明：WebCatalog 與 Expivi 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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