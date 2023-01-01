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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Kickflip 透過出色的產品客製化體驗增強客戶的創造力，提高他們的參與度並提高轉換率。具有所有客製化產品選項和變體的可視化產品定制器。 Kickflip 產品客製化器可讓您的客戶以出色的產品建構器體驗為自訂產品添加色彩變體、文字、圖像或任何組件選項。產品個人化的即時預覽顯示在多個視圖中，以幫助視覺化您可能提供的無限產品變體。使用 Kickflip 用戶友好的自訂器以最簡單的方式進行複雜的客製化。主要功能： 高品質預覽：包含多個角度的即時產品預覽 動態定價：當客戶進行自訂選擇時即時更新定價 即時著色：在產品的可自訂區域動態應用顏色 多組件產品：新增/刪除零件產品並查看組合產品捆綁包：創建視覺混合和匹配的產品組合，使追加銷售變得輕鬆立即嘗試Kickflip 產品定制器，透過產品自訂提高您的銷售額。

網站： gokickflip.com

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