交易電子郵件軟體 - 最受歡迎的應用程式
交易電子郵件軟體會根據收件者的預先定義操作自動傳送電子郵件。這些工具對於企業與客戶互動、提供及時和個人化的溝通至關重要。例如，新社群媒體帳號的歡迎電子郵件、電子商務交易的訂單確認或電子報的訂閱確認。交易電子郵件軟體透過在正確的時間提供相關內容，在客戶保留、銷售、行銷和公共關係工作中發揮著至關重要的作用。 交易電子郵件軟體的主要功能包括： * 自動電子郵件回應工具：允許自動傳送由特定動作或事件觸發的電子郵件。 * 基於操作的觸發器：允許自動傳送電子郵件以回應使用者互動或系統事件。 * 客製化和個人化：提供針對每位收件者客製化動態內容的個人化電子郵件的能力。 * 與商業軟體整合：與CRM系統、電子郵件行銷平台和電子商務平台等各種商業工具同步，以利用客戶資料並最大限度地提高效率。 * 管理和分析：提供管理工具來監控和追蹤電子郵件發送、開啟率、點擊率和其他相關指標，以評估電子郵件活動的有效性。 交易電子郵件軟體簡化了通訊流程，增強了客戶體驗，並提高了各行業企業的營運效率。
提議新的應用程式
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都會準時將您的交易電子郵件傳送給客戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Mailgun
mailgun.com
功能強大的事務性電子郵件 API，使您能夠發送、接收和追蹤電子郵件，專為開發人員而建置。今天就了解更多！
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
MailerSend
mailersend.com
哦
Jango Mail
jangomail.com
詹戈郵件。企業級電子郵件部署。您的電子郵件由您為主。現場支援。即時報告。 888-465-2646。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Big Mailer
bigmailer.io
經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件行銷活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、RSS 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly 是一款免費的電子郵件行銷工具，旨在向您的聯絡人發送個人化電子郵件和電子報。我們保證您的電子郵件行銷會成功。為此，我們為您的第一次電子郵件活動提供免費的白手套客戶支援和諮詢。在本次會議中，我們將逐步介紹匯入您的聯絡人、建立個人化電子郵件行銷活動、發送郵件，然後一起分析其成功情況。只有在您親自體驗了效果之後，我們才會討論定價選項。 Mailsoftly 是一款價格實惠、用戶友好且個性化的電子郵件發送軟體，具有以下主要功能： 聯絡人細分電子郵件清單個性化電子郵件批量操作詳細統計事務性電子郵件電子郵件設計電子郵件模板電子郵件自動化電子郵件測試電子郵件解析器電子郵件收集器
Transpond
transpond.io
試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
ClickSend
clicksend.com
使用 ClickSend 透過簡訊、語音、電子郵件、富媒體、直郵等方式與您的客戶和員工溝通。從單一到透過 Web 應用程式、API 或整合進行擴充。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一種行銷自動化和電子郵件行銷解決方案，專為預算有限的快速發展的小型企業而設計。我們的目標是以每個人都能負擔得起的價格提供一些最大競爭對手的企業級功能。在大多數情況下，不需要為這些高級功能收取數千美元的費用，但它們的實際工作成本並不高。我們的定價也是以類似的方式設定的。如果您是新手，請使用