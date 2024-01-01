全通路行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

直通通路行銷軟體使品牌能夠與其通路行銷人員、合作夥伴（例如零售商、代理商、經銷商和經銷商）和代理商無縫連接，以執行可擴展的行銷計劃。該軟體有助於為本地行銷人員或通路合作夥伴設定可自訂的內容體驗，以及代表品牌執行數位行銷活動。它也稱為分散式行銷軟體，為通路合作夥伴提供持續的行銷支持，幫助公司管理品牌和追蹤通路績效。 與主要促進公司與其合作夥伴之間的溝通和內容交換的合作夥伴管理軟體不同，直通通路行銷軟體專門專注於行銷流程的自動化。它提供了創建活動和行銷內容的工具，從而降低了公司的成本。 行銷人員利用該軟體優化本地行銷資金，並透過其分散式網路擴展廣告和本地行銷訊息。與行銷自動化軟體不同，行銷自動化軟體還可以簡化行銷工作流程並衡量行銷活動結果，而通路行銷軟體專門由通路合作夥伴使用來擴大品牌並增加收入。它使品牌能夠更好地控制分散式網路中行銷材料的使用，同時為合作夥伴提供客製化行銷內容的靈活性。 透過通路行銷軟體通常與 CRM 軟體集成，使合作夥伴能夠上傳潛在客戶和其他記錄以用於行銷​​目的。 要納入全通路行銷類別，產品必須： * 讓通路合作夥伴透過自動化平台存取行銷資料、資產和工具。 * 提供潛在客戶管理功能，包括潛在客戶培育、潛在客戶評分和潛在客戶追蹤。 * 協助通路夥伴實施有效、可擴展且符合品牌要求的行銷活動。 * 提供報告功能來追蹤全通路行銷計畫的成功情況，包括電子郵件、活動、數位廣告和其他指標。