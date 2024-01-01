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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Marvia 是一個基於 SaaS 的本地行銷自動化平台。該軟體簡化了分散式行銷的各個方面，使組織能夠集中控制其行銷材料，同時在本地進行客製化和發布。使用 Marvia 輕鬆組織、客製化和分發您的行銷內容並最大化結果。 Marvia 提供全面的一站式解決方案，使組織能夠在整個網路中無縫地組織、客製化和分發品牌材料。 Marvia 配備了一系列強大的功能，包括數位資產管理 (DAM) 系統、動態範本、行銷商店和最近推出的 Template Studio，簡化了重複性任務，並為品牌節省了大量時間和成本。 Marvia 是 90 多個國家眾多知名品牌的首選，例如 Domino's Pizza、KidStrong、Steve Madden、ZEISS、Pedego、Boston Pizza 和 Toyota。

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