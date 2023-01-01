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SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。

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