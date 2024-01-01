行銷自動化軟體 - 最受歡迎的應用程式

行銷自動化軟體旨在自動化行銷任務、簡化工作流程並衡量行銷活動的有效性。這些工具提供了一個用於儲存行銷資訊和互動的集中資料庫，使行銷人員能夠為客戶或潛在客戶創建個人化且及時的體驗。這些平台憑藉著電子郵件、社群媒體、潛在客戶開發、直效郵件和數位廣告等各個行銷方面的自動化功能，提高了行銷效率。 行銷自動化工具的一個重要方面是其分析功能，它允許使用者評估不同細分市場和管道的行銷活動是否成功。這些功能衡量行銷活動對關鍵績效指標 (KPI) 和投資回報 (ROI) 的影響，以及它們對公司整體收入的貢獻。 行銷自動化產品通常與 CRM 軟體、社群媒體管理工具、內容管理系統 (CMS) 和基於帳戶的編排平台整合。雖然電子郵件行銷功能通常包含在行銷自動化工具中，但值得注意的是，G2 上的行銷自動化類別中的產品與電子郵件行銷軟體類別中的產品不同，後者僅專注於電子郵件管道內的自動化。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Simplero
simplero.com
您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
Sendcloud
sendcloud.com
自動化您的運送流程，同時提供最佳的交付體驗。透過領先的運輸軟體輕鬆連接到 80 多家承運商。
Drip
drip.com
透過 Drip 打造個人化的客戶體驗、增加收入，並將您的行銷策略提升到新的水平。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
vcita
vcita.com
使用小型企業的一體化業務管理應用程式推動更多業務並提供優質服務 |
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Activepieces
activepieces.com
開源、免費、自架式的無程式碼業務自動化工具。 Zapier 的開源替代品。
Mautic
mautic.org
莫蒂克社區 支援世界上最大的開源行銷自動化項目
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自動化、連接和優化您的行銷 — Ontraport 是一款旨在開啟您的業務的 CRM 和行銷平台。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
Kizen
kizen.com
Kizen 透過智慧自動化和強大的人工智慧連接所有數據，為任何規模的銷售、行銷和服務團隊提供優勢。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss 是一款一體化銷售、行銷、通訊和自動化軟體平台，適用於各行業的本地企業，包括家庭服務、零售、汽車、房地產、專業服務等。 SalesBoss 將銷售、行銷、簡訊、電子郵件、電話、日曆、網路聊天、收件匣、管道、評論、付款、網站、管道和自動化的功能結合在一個人工智慧驅動的解決方案中。從潛在客戶捕獲和培育到交易完成和客戶保留，Salesboss 可協助您在一個易於使用的平台上管理整個銷售管道。此外，其內建的自動化功能透過自動執行重複任務來節省時間並提高效率。本地企業可以組織資料、產生更多潛在客戶、創建強大的管道並更快地完成更多交易。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度的客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Encharge
encharge.io
行為電子郵件滿足行銷自動化。 根據人們在您網站上的行為發送電子郵件，並在整個用戶旅程中自動化您的行銷流程。第一個針對新創公司和數位企業的行銷自動化平台，可與您使用的應用程式整合。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 透過銷售和行銷軟體幫助企業發展。我們是 CRM、電子郵件行銷和行銷自動化的一體化解決方案 - 專為您的工作方式而建立。透過我們易於使用的 SaaS 平台吸引客戶並增加收入。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
SocialHub
socialhub.io
以Cloud-Native、LLM、Web3等創新技術，採用CRM、CDP、MA一體化設計，協助品牌打造全通路消費者營運能力。
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的線上行銷策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 透過我們的行銷自動化軟體 Leadfox，您可以部署並最大化您的所有行銷策略，包括電子郵件、廣告、登陸頁面、彈出視窗、橫幅、A/B 測試。 Leadfox 被 100 多個國家的數千名用戶使用，是一款經濟實惠、易於使用、自動化、一體化的行銷平台。我們的使命是透過易於使用的解決方案和培訓來幫助中小型企業和機構進入數位行銷世界。更多資訊請瀏覽我們的網站：http://bit.ly/2mj2mMJ
Retainly
retainly.app
Retainly 旨在確保更多客戶一次又一次地回到您的業務。它易於學習和使用，這意味著您可以輕鬆執行有影響力的行銷活動。透過 Retainly，您可以讓客戶保持參與並建立更牢固、更持久的關係。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。透過 VBOUT，您可以： - 從一處管理您的所有社交媒體。 - 透過創建和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 - 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 - 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 - 培育從點擊到關閉的銷售線索 - 甚至更多。 - 輕鬆成長和維護您的受眾群體清單。 - 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動...
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Vero
getvero.com
適用於現代資料堆疊的行銷軟體。 改變遊戲規則的多通路訊息工具可協助行銷和產品團隊與客戶無縫溝通。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Sugar Market
salesfusion.com
SugarCRM（以前稱為 Salesfusion）的 Sugar Market 是一個專為您打造的行銷自動化平台 請求示範！
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed 是 Klaviyo 和 Customer.io 等平台的開源替代品。它是一個可自行託管的客戶參與平台，提供簡化的介面，用於建立訊息範本、客戶細分和客戶旅程，以實現行銷推廣自動化。 Dittofeed 擁有 MIT 許可的一鍵部署、自架選項以及雲端託管產品。
CamBuildr
cambuildr.com
提高意識、吸引志同道合的人、吸引支持者：開展運動從未如此簡單。但這仍然很困難 - 管理大量不同的工具和應用程序，跨所有平台同步數據，同時保持 GDPR 合規性。這就是我們創建 Cambuildr 的原因，這是第一個歐洲製造的數位運動一體式解決方案。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一體化行銷自動化平台！易於使用但功能強大得令人難以置信。在我們的平台中，您將找到行銷自動化工具 電子郵件行銷 活動管理 調查與評估 登陸頁面 行動應用程式 行動行銷
Dashly
dashly.io
Dashly 是一個對話式行銷平台。它透過將與客戶的每次互動轉變為人與人之間的對話，幫助 700 多家 SaaS 和 EdTech 公司提高轉換率和收入。透過通話安排和視訊通話將其提升到另一個層次。透過主動訊息傳遞、聊天機器人和彈出窗口，您可以產生更多潛在客戶並對其進行篩選。潛在客戶在 eCRM 中收集並進行細分 - 這就是您開始電子郵件行銷的方式。管理手動和觸發通訊 - 這些可透過即時聊天訊息、彈出視窗和電子郵件來實現。特點： - 使用由易於使用的 Chatbot Builder 製作的聊天機器人來捕捉潛在客戶； - 在 eCRM 中儲存和管理它們； - 追蹤訪客的行為； - 使用彈出視窗提...