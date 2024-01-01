JGSullivan Interactive
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網站： jgsullivan.com
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面向消費品牌公司透過通路進行銷售的創新線上行銷解決方案—將強勢品牌、獨立經銷商和消費者連結在一起。 JGSullivan Interactive 最初成立於 1955 年，當時名為 JGSullivan Advertising，如今，JGSullivan Interactive 的願景是利用 21 世紀的工具變革本地行銷。
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