無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「JGSullivan Interactive」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

面向消費品牌公司透過通路進行銷售的創新線上行銷解決方案—將強勢品牌、獨立經銷商和消費者連結在一起。 JGSullivan Interactive 最初成立於 1955 年，當時名為 JGSullivan Advertising，如今，JGSullivan Interactive 的願景是利用 21 世紀的工具變革本地行銷。

目錄 :

網站： jgsullivan.com

免責聲明：WebCatalog 與 JGSullivan Interactive 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。