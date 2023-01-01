Common Sense Media

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Common Sense 是美國領先的非營利組織，致力於透過提供他們在 21 世紀蓬勃發展所需的值得信賴的資訊、教育和獨立聲音來改善所有兒童和家庭的生活。

網站： commonsensemedia.org

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