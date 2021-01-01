推播通知軟體 - 最受歡迎的應用程式

AdOperator

adoperator.com

AdOperator 為聯盟行銷人員、廣告代理商和直接廣告商提供廣告服務，以獲取用戶活動、建立新受眾並提高行動和桌面裝置上的轉換率。我們的主要廣告庫存推播通知和原生資訊流（即將推出！）廣告在健康、優惠券和電子商務、博彩、金融、行動應用程式和公用事業等垂直領域帶來了令人難以置信的轉換。 AdOperator 基於自助 DSP，透過各種裝置提供全球流量，並具有深入的定位選項和簡單的最佳化系統。在 AdOperator，我們的目標是創建和增強下一代內容技術，幫助行銷人員覆蓋所有管道和垂直領域的數億活躍消費者。我們專注於以用戶為中心的廣告和流量形式，以在不中斷瀏覽體驗的情況下加速客戶獲取並了解人類線上...